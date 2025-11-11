बिहार विधानसभा चुनाव: दूसरे चरण में 68.44 फीसदी लोगों ने किया मतदान, पहली बार वोट देने वाले युवाओं में देखा गया काफी उत्साह

पटना:बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान पहली बार वोट देने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। वोट देकर बाहर निकलने के बाद इन युवाओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस चरण में राज्य की 122 सीटों पर कुल 68.44 फीसदी लोगों ने मतदान किया। यह उच्च मतदान प्रतिशत बिहार के नागरिकों की लोकतंत्र में गहरी आस्था और चुनाव प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। भारी संख्या में हुए इस मतदान को राजनीतिक दल और विश्लेषक राज्य में संभावित बदलाव की लहर या स्थायी सरकार के पक्ष में मजबूत जनादेश के रूप में देख रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया।

इस दौरान पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दोन पंचायत में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। पंचायत के करीब 22 गांवों में 15 हजार से अधिक मतदाता हैं, लेकिन किसी भी बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा। बूथों पर केवल सुरक्षाकर्मी और मतदान कर्मी मौजूद दिखे। ग्रामीणों का कहना था कि आजादी के 78 साल बाद भी उनके गांवों में सड़क, बिजली, पुल-पुलिया और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हर चुनाव में नेता आते हैं और वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। इस बार हमने ठान लिया है- विकास नहीं तो वोट नहीं। उधर, बासोपट्टी मतदान केंद्र संख्या 52 पर मंगलवार को शिवानी कुमारी ने पहली बार अपने मतदान का प्रयोग किया। वोट देने के बार शिवानी के चेहरे पर एक खुशी दिख रही थी। पहली बार वोट देकर शिवानी ने कहा कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ है।

वहीं गयाजी में पहली बार वोट डालने पहुंची रिया भारती के चेहरे पर भी खुशी की झलक देखने को मिली। रिया ने बताया उनका पहली बार वोट डालने का अनुभव बहुत बढ़ियां रहा। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए व्यवस्था भी बेहतर थी। साथ ही रिया ने आम लोगों से भी वोट डालने की अपील की। बांका जिले के कटोरिया के कन्या मध्य विद्यालय बूथ पर पहली बार वोट देने पहुंची प्रांजल प्रकाश ने भी अपने मत का प्रयोग किया। वोट देने के बाद की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पहली बार वोट देने पहुंची रिमझिम और निहारिका छात्रा ने बिहार के विकास के लिए अपना मतदान किया। उन्होंने कहा है कि उनका वोट शिक्षा को बिहार के विकास के लिए है।

उधर, सुपौल जिले के एक पोलिंग बूथ पर 111 साल की एक बुजुर्ग महिला अपना वोट डालने पहुंची। ज्यादा उम्र की वजह से बुजुर्ग महिला ठीक से चल नहीं पा रही थी। घर वाले अम्मा को व्हीलचेयर पर बिठाकर लाए थे। बूथ पर पहुंचने के बाद अम्मा घुसकते-घुसकते (बैठकर धीरे-धीरे चलना) ईवीएम के पास पहुंची और अपना वोट डाला। पूरे चेहरे की झुर्रियां अम्मा के अनुभव को बयां कर रही थी। पत्रकारों ने जब अम्मा से वोट डालने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना वोट देकर लोकतंत्र में अपनी ड्यूटी निभा दी है। अम्मा युवाओं को भी प्रेरित करती दिखीं कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने से नहीं चूकना चाहिए।

वहीं मतदान के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदान का बड़ा प्रयास सामने आया। पचपकड़ी थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 352 और 356 पर दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुर्का पहनकर वोट डालने आईं तीन महिलाओं सहित कुल छह लोगों को हिरासत में लिया गया। पचपकड़ी थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 356 (उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरली उर्दू) पर चार लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक महिला रहीमा भी शामिल है, जो दूसरी बार किसी और के बदले वोट देने आई थी। इनके साथ मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद हुसैन और मोहमद इम्तियाज़ भी गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी मुरली, पचपकड़ी के रहने वाले हैं। वहीं, बूथ संख्या 352 (गढ़िया) पर आजाद आलम और समीना खातून को फर्जी वोटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये सभी अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर किसी दूसरे के नाम पर मतदान करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है।

बता दें कि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर करीब ढाई दर्जन दिग्गजों समेत कुल 1302 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सूची में 9 वर्तमान मंत्री, 15 पूर्व मंत्री सहित कई राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से रालोमो की उम्मीदवार हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा कुमारी इमामगंज से हम (से) की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्र, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान चुनाव मैदान में हैं।

इसी बीच विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण खत्म होते ही कांग्रेस को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शकील अहमद खान बिहार कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। शकील अहमद खान ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि यह फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था, लेकिन पार्टी को इसका नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए मतदान खत्म होने तक का उन्होंने इंतजार किया।

Web Title: Bihar Assembly Elections: 68.44 percent of people cast their votes in the second phase, and considerable enthusiasm was seen among young people voting for the first time