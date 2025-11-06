Bihar Assembly Elections 2025: तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर से लेकर खेसारी यादव तक..., पहले चरण के ये प्रमुख उम्मीदवार

Bihar Elections 2025 Phase 1 on Nov 6: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सोलह मंत्री अपनी सीट बरकरार रखने के लिए पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं।

Bihar Assembly Elections 2025: तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर से लेकर खेसारी यादव तक..., पहले चरण के ये प्रमुख उम्मीदवार

Bihar Elections 2025 Phase 1 on Nov 6: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। जहाँ 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्रों के 45,341 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। इस चरण में दांव विशेष रूप से ऊँचे हैं, क्योंकि कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।

राजद ने महागठबंधन के बैनर तले कांग्रेस, वामपंथी दलों और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के साथ गठबंधन किया है, जबकि भाजपा ने एनडीए के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने के लिए जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के साथ गठबंधन किया है।

चुनाव आयोग ने सुचारू और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव प्रमुख उम्मीदवारों 

1- तेजस्वी यादव (राजद): बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वह पिछले दो कार्यकालों से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं।

इस चुनाव में उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सतीश कुमार और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के चंचल कुमार से होगा।

2- सम्राट चौधरी (भाजपा): बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए उम्मीदवार के रूप में तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि महागठबंधन ने उनके खिलाफ राजद के अरुण शाह को मैदान में उतारा है। चौधरी, जो वर्तमान में एमएलसी हैं, 15 साल के अंतराल के बाद चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं।

तारापुर निर्वाचन क्षेत्र में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि 2021 के उपचुनाव में अरुण शाह जेडीयू के राजीव कुमार सिंह से केवल 3,852 मतों से हार गए थे। इस बीच, जन सुराज ने इस सीट से डॉ. संतोष सिंह को चुनाव लड़ने के लिए नामित किया है।

3- विजय कुमार सिन्हा (भाजपा): भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को एनडीए ने लखीसराय से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया है। 2020 में जदयू के साथ गठबंधन में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, सिन्हा ने बिहार में भाजपा के पहले विधानसभा अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पिछले तीन लगातार चुनावों में जीत हासिल करते हुए लखीसराय में अपनी पकड़ बनाए रखी है।

सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस नेता अमरेश कुमार और जन सुराज पार्टी (जसपा) के सूरज कुमार से होगा।

4- तेज प्रताप यादव (जद): राजद से निष्कासित नेता तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जनशक्ति जनता दल का गठन उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद किया था। राजद ने उनके खिलाफ मुकेश रौशन को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव ने महुआ में राजद उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा भी की। तेज प्रताप इससे पहले 2015 में इस सीट से जीते थे और वर्तमान में हसनपुर से विधायक हैं।

5- विजय कुमार चौधरी (जदयू): जनता दल (यूनाइटेड) के नेता विजय कुमार चौधरी को एनडीए ने सरायरंजन से मैदान में उतारा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में वर्तमान कैबिनेट मंत्री, चौधरी ने लगातार तीन चुनावों में यह सीट जीती है। वे बिहार विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के अरबिंद कुमार सहनी और जन सुराज पार्टी के साजन कुमार मिश्रा से होगा।

6- अनंत कुमार सिंह (जदयू): एनडीए ने मोकामा से अनंत कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। "छोटे सरकार" के नाम से मशहूर सिंह वर्तमान में एक चुनाव प्रचार के दौरान एक जन सुराज समर्थक की हत्या के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने इससे पहले फरवरी 2005, अक्टूबर 2005, 2010, 2015 और 2020 में मोकामा सीट जीती थी, और पिछला चुनाव उन्होंने राजद के टिकट पर लड़ा था।

2022 में मोकामा में उपचुनाव हुआ था जब सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उस उपचुनाव में सिंह की पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर जीत हासिल की थी।

इस बार, सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की वीणा देवी और जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष से होगा।

7- राम कृपाल यादव (भाजपा): एनडीए ने दानापुर से राम कृपाल यादव को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सदस्य और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे यादव बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है और इससे पहले लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं।

आगामी चुनाव में उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के रीत लाल रे से होगा।

8- उमेश सिंह कुशवाहा (जदयू): जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के रवींद्र कुमार सिंह, जनशक्ति जनता दल के जय सिंह और जन सुराज पार्टी के राजेश कुमार से होगा।

9- श्रवण कुमार (जदयू): एनडीए ने नालंदा से श्रवण कुमार को गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। अनुभवी राजनेता और बिहार सरकार में वर्तमान कैबिनेट मंत्री, कुमार इस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। 1995 से लगातार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

उन्हें कांग्रेस नेता कौशलेंद्र कुमार और जन सुराज पार्टी (JSP) की कुमारी पूनम सिन्हा से कड़ी टक्कर मिलेगी।

10- मैथिली ठाकुर (भाजपा): एनडीए ने 25 वर्षीय प्रशिक्षित शास्त्रीय और लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मैदान में उतारा है। अक्टूबर में भाजपा में शामिल हुईं ठाकुर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की 71 उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल किया गया था।

उन्हें राजद के बिनोद मिश्रा और जेएसपी के विप्लव कुमार चौधरी से कड़ी टक्कर मिलेगी।

11- खेसारी लाल यादव (राजद): भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को महागठबंधन ने छपरा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। वह अपनी पत्नी के साथ घोषणा से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हुए थे।

उनके खिलाफ मुख्य दावेदार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की छोटी कुमारी और जन सुराज पार्टी (JSP) के जेपी सिंह हैं।

12- श्याम रजक (जदयू): एनडीए ने फुलवारी सीट से श्याम रजक को मैदान में उतारा है। रजक 1995 से 2015 तक लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और बिहार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।

उनके मुख्य प्रतिद्वंदियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के गोपाल रविदास और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के शशिकांत प्रसाद शामिल हैं।

13- संजय सरावगी (भाजपा): एनडीए ने दरभंगा से संजय सरावगी को उम्मीदवार बनाया है, जो वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आगामी चुनावों में उनका मुकाबला जन सुराज के राकेश मिश्रा और विकासशील इंसान पार्टी के उमेश सहनी से है।

14- भाई वीरेंद्र (राजद): मनेर से मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र को महागठबंधन ने मनेर से आगामी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। एक अनुभवी राजनेता, वीरेंद्र चार बार मनेर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक प्रमुख प्रवक्ता हैं।

उनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जितेंद्र यादव और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के संदीप कुमार सिंह उर्फ ​​गोपाल संदीप सिंह से है।

15- महेश्वर हजारी (जदयू): एनडीए ने नीतीश कुमार सरकार के वर्तमान मंत्री महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) के रंजीत कुमार राम और जन सुराज पार्टी के राम बालक पासवान से है।

