Bihar Assembly Elections 2025: कब होगा बिहार में चुनाव? सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया क्या है प्लान

October 5, 2025

Bihar Assembly Elections 2025: भारतीय चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, "बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं - एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 38। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव उससे पहले होंगे... चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया... एसआईआर 24 जून, 2025 को लॉन्च किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार कहते हैं, "हम भारत के मतदाताओं को बधाई देते हैं। सफल एसआईआर प्रक्रिया के लिए सभी का धन्यवाद। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे लोकतंत्र के इस पर्व को उसी उत्साह के साथ मनाएँ जैसे आप छठ मनाते हैं। सभी को मतदान करना चाहिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।"

इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ईसीआई की शीर्ष टीम, बिहार के चुनावी परिदृश्य में दो प्रमुख चुनौतियों, धन और बाहुबल के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उपायों का आकलन और उन्हें मजबूत करने के लिए पटना में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की थी।

आयोग ने आज आयकर विभाग, पुलिस और अन्य प्रवर्तन निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी चुनावों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं की समीक्षा की। ये बातचीत अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाने, सतर्कता बढ़ाने और सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लक्षित रणनीतियों को लागू करने पर केंद्रित थी।

गौरतलब है कि शनिवार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की ईसीआई टीम ने भाजपा, कांग्रेस, जद(यू), राजद, लोजपा (रामविलास), रालोसपा, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले-लिबरेशन), बसपा, आप और एनपीपी सहित प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। 

राजनीतिक दलों को "एक मजबूत लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हितधारक" बताते हुए, आयोग ने उनसे मतदान और मतगणना एजेंटों की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। इसने सभी दलों को उत्सवपूर्ण और समावेशी तरीके से चुनाव मनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

राजनीतिक दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा करने और मतदाता सूचियों को शुद्ध करने में चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए, छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कम चरणों में चुनाव कराने का अनुरोध किया।

उन्होंने प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या 1,200 तक सीमित करने, समय पर डाक मतपत्रों की गिनती और मतदान के बाद पार्टी एजेंटों को फॉर्म 17सी अनिवार्य रूप से सौंपने जैसे सुधारों का भी स्वागत किया।

