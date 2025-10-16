Bihar Assembly Elections 2025: भाजपा ने 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी, जानें किसे कहां से मिला टिकट

Bihar Assembly Elections 2025: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने तीसरी लिस्ट में कुल 81 उम्मीदवारों की घोषणा की जिसके साथ ही 101 उम्मीदवार भाजपा ने बिहार चुनाव में उतार दिए हैं।

सूची में बीना देवी को कोचाधामन सीट से और संगीता कुमारी को मोहनिया से टिकट दिया गया है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सूची के अनुसार, संजय पांडे नरकटियागंज सीट से, सतीश कुमार यादव राघोपुर से और भरत बिंद भभुआ से चुनाव लड़ेंगे।

मुरारी पासवान अनुसूचित जाति सीट पीरपैंती से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अशोक कुमार सिंह रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।

इस बीच, संजय पांडे नरकटियागंज से, सतीश कुमार यादव राघोपुर से, भरत बिंद भभुआ से और अशोक कुमार सिंह रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे।

इससे पहले, भाजपा ने आज 12 उम्मीदवारों वाली अपनी दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें गायिका मैथिली ठाकुर और असम से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आनंद मिश्रा शामिल थे। ठाकुर सोमवार को पार्टी में शामिल हुए थे। ठाकुर को अलीनगर से, मिश्रा बक्सर से चुनाव लड़ेंगे।

पार्टी ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसमें तारापुर और लखीसराय से उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल थे।

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

एनडीए में, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

Web Title: Bihar Assembly Elections 2025 BJP releases third list of 81 candidates find out who got ticket from where