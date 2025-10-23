बिहार विधानसभा चुनाव में 4039 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ठोकेंगे अपना ताल, 73 उम्मीदवारों ने ले ली अपनी उम्मीदवारी वापस

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए कुल 5177 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इनमें से 4039 के नामांकन पत्र जांच के बाद सही पाए गए, जबकि 1065 लोगों के नामांकन पत्रों को जांच के बाद खारिज कर दिया गया। 73 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। नामांकन जांच के बाद रद्द होने वाले पर्चे में दो महागठबंधन का हैं, जबकि एक एनडीए का है। इस सूची में छोटे दलों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होना है। इसमें 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे।



बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का नामांकन भी जांच के बाद रद्द किया गया है। कई जिलों में प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। नामांकन जांच के बाद तीन विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण अचानक बदल गए हैं। इनमें दो सीटें महागठबंधन की हैं, जबकि एक सीट पर एनडीए को झटका लगा है। कई और भी प्रत्याशी हैं, जिनका कुछ कारणों से नामांकन रद्द हो गया है। इसमें छोटे दलों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं।

इसमें मोहनिया, सुगौली और मढ़ौरा विधानसभा सीटों से गठबंधनों के तीन उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ तो वहीं मढ़ौरा सीट से लोजपा(रा) की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। इन तीन सीटों पर नामांकन रद्द होने की घटनाओं ने बिहार के चुनावी परिदृश्य में एक नया मोड़ ला दिया है।

महागठबंधन को मोहनिया और सुगौली में नुकसान हुआ है, जहां अब विपक्षी दलों को सीधा फायदा हो सकता है। वहीं एनडीए को मढ़ौरा सीट पर नुकसान हुआ है, जो सारण क्षेत्र में उसकी मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती थी। मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का दावा है कि उनका नामांकन रद्द किया गया है। पश्चिमी चंपारण की वाल्मीकिनगर सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द कर दिया गया है।

मोतिहारी जिले की सुगौली विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। रामगढ़ विधानसभा से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मनीष तिवारी का नामांकन रद्द। हाजीपुर के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के उम्मीदवार सीमा सुंदरी देवी का नामांकन रद्द हुआ है। वहीं, चिरैया सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सलाउद्दीन का नामांकन रद्द हुआ है।

चिरैया सीट से ही बसपा के बिंदेश्वरी राम का नामांकन रद्द किया गया है। जबकि रोहतास के डेहरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी धनजी कुमार का नामांकन रद्द हुआ है। डेहरी से तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी सुनीता देवी का भी नामांकन रद्द हुआ है। उसी तरह रक्सौल विधानसभा सीट से बसपा के गौतम कुमार का नामांकन रद्द हुआ है।

