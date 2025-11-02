Digital Voter ID Card: वोट डालने से पहले कैसे डाउनलोड करें अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप आसान प्रोसेस

Digital Voter ID Card: बिहार में इस साल के नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। ऐसे में हर मतदाता को अपने अधिकार का उपयोग करने का मौका मिलेगा। लोग अपने पहचान पत्र के साथ वोट डालने के लिए मतदाता केंद्र पहुंचेंगे। आमतौर पर लोग हाथों में मतदान पहचान पत्र लेकर वोट देने जाते हैं लेकिन चूंकि जमाना डिजिटल युग का है तो ऐसे में डिजिटली भी वोट डालने का ऑप्शन मतदाता के पास है। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल, वोटर आईडी कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसी ही एक सेवा है डिजिलॉकर, जो भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा है।

यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रूप से संग्रहीत और एक्सेस करने की सुविधा देता है।

डिजिलॉकर से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के चरण

1- अगर आपका डिजिलॉकर पर पहले से खाता नहीं है, तो सबसे पहले https://digilocker.gov.in/ पर जाएँ और अपने मोबाइल नंबर से एक नया खाता बनाएँ।

2- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद, आपको एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। अपना नंबर सत्यापित करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।

3- एक बार आपका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाने पर, अपना खाता सेट अप करने के लिए अपना नाम, जन्मतिथि और (यदि चाहें तो) आधार नंबर दर्ज करें।

4- एक बार आपका खाता बन जाने के बाद, डिजिलॉकर में लॉग इन करें। बाईं ओर मेनू में "जारी किए गए दस्तावेज़" अनुभाग पर क्लिक करें।

5- "जारी किए गए दस्तावेज़" अनुभाग में कई सरकारी विभागों की सूची होगी। इनमें से "भारत का चुनाव आयोग" चुनें।

6- आयोग चुनने के बाद, आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।

7- कुछ राज्यों में आपको अपना वोटर आईडी कार्ड देखने से पहले अपनी जानकारी सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर ऐसा है, तो स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी जानकारी सत्यापित करें।

8- अपनी जानकारी सत्यापित करने के बाद, "डाउनलोड करें" या "सहेजें" बटन पर क्लिक करें और अपने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को अपने डिवाइस में सेव करें।

9- डाउनलोड हो जाने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आपके डिजिलॉकर खाते में हमेशा उपलब्ध रहेगा। आप इसे कभी भी देख, प्रिंट या शेयर कर सकते हैं।

10- अपने खाते की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और हो सके तो अपने दस्तावेज़ों तक अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें।

इन आसान चरणों का पालन करके, आप डिजिलॉकर से अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल न केवल सुविधा प्रदान करता है, बल्कि एक कागज़ रहित प्रणाली को भी बढ़ावा देता है जो पर्यावरण के लिए बेहतर है।

Web Title: Bihar Assembly Election 2025 How to download your digital voter ID card before voting easy step-by-step process here