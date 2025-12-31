नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ी सुरक्षा चिंता, राजस्थान के टोंक में 150 किलो विस्फोटक के साथ 2 लोग गिरफ्तार

December 31, 2025

पीटीआई रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची के रूप में हुई है, जो दोनों राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले हैं।

नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ी सुरक्षा चिंता, राजस्थान के टोंक में 150 किलो विस्फोटक के साथ 2 लोग गिरफ्तार

जयपुर: नए साल की शाम को एक बड़े सुरक्षा खतरे का खुलासा बुधवार को हुआ, जब टोंक पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (DST) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी कार से 150 किलो विस्फोटक ज़ब्त किया। पीटीआई रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची के रूप में हुई है, जो दोनों राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले हैं।

डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि डीएसटी ने एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए बरोनी पुलिस स्टेशन इलाके में एक कार को रोका और यूरिया खाद की बोरियों में छिपाकर रखा गया लगभग 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री को सप्लाई के लिए बूंदी से टोंक ले जा रहे थे।

आरोपी कथित तौर पर विस्फोटक और अन्य सामग्री की पूरी खेप ले जा रहे थे, क्योंकि पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 200 कारतूस और लगभग 1,100 मीटर लंबे सेफ्टी फ्यूज तार के छह बंडल भी जब्त किए। सामग्री ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया।

पीटीआई की रिपोर्ट में बताए गए पुलिस अधिकारी ने कहा कि खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद तुरंत ऑपरेशन किया गया, और ज़ब्त किए गए विस्फोटक सामान के सोर्स, इस्तेमाल के मकसद और संभावित कनेक्शन का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जांच कर रही है कि क्या यह खेप माइनिंग सहित गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए थी।

अमोनियम नाइट्रेट, एक सफेद क्रिस्टलीय केमिकल जिसका इस्तेमाल खाद के तौर पर बड़े पैमाने पर होता है, पिछले महीने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में दूसरे हाई-ग्रेड विस्फोटकों के साथ इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। धमाके वाली जगह की जांच से पता चला था कि कथित हमलावर, उमर-उन-नबी ने शायद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को ठीक से असेंबल नहीं किया था, जिससे धमाका हुआ।

