Watch: अमित शाह की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, काफिले के सामने आया गाड़ी, देखें वीडियो

Highlights हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षी में चूक की खबर सामने आई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसे घटना को देखा जा सकता है। बताया जाता है कि एक टीआरएस नेता ने अपनी गाड़ी केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले के सामने लाकर खड़ा कर दी थी।

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के सामने खड़ी है। बताया जा रहा है कि शख्स ने जानबूझकर अपनी कार को केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले के सामने लाकर लगा दिया है।

इस शख्स की पहचान जी श्रीनिवास बताई जा रही है जो टीआरएस के नेता है। वीडियो में यह भी देखा गया कि पुलिस और सुरक्षा कर्मी द्वारा टीआरएस नेता की गाड़ी को जबरन हटा रहा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के आगे टीआरएस नेता जी श्रीनिवास का गाड़ी देखा गया है। वीडियो में यह भी देखा गया कि कैसे पुलिस और सुरक्षा कर्मी द्वारा टीआरएस नेता की गाड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे है।

security lapse during #AmitShah's visit.

A car came in front of the cavalcade near Haritha plaza hotel. Comandos deployed in HM security damaged the car. The car was driven by a #TRS the leader identifies as Srinivas Yadav who was detained by police. #Hyderabadpic.twitter.com/aFhwpqIyzn