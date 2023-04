झारखंड में बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में मारे गए 25 लाख के इनामी गौतम पासवान और चार्ली समेत पांच नक्सली

रांची: झारखंड के चतरा जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में पांच नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई। मुठभेड़ राजधानी रांची से 160 किलोमीटर दूर लावालौंग पुलिस थाना क्षेत्र में चतरा-पलामू सीमा के पास हुई।

चतरा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश रंजन ने बताया, 'पांच माओवादियों को मार गिराया गया और कई अन्य गोली लगने से घायल हो गए। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं।' उन्होंने बताया कि घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार एवं गोलाबारूद बरामद हुआ है।

झारखंड पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मारे गए पांच नक्सलियों में दो 25-25 लाख रुपये के इनामी राशि वाले गौतम पासवान और चार्ली शामिल हैं। दोनों माओवादी स्पेशल एरिया कमेटी (एसएसी) के सदस्य थे। इसके अलावा नंदू, अमर गंझू और संजीव भुइयां भी मारे गए और इन पर 5-5 लाख रुपये का इनाम था। पुलिस ने कहा कि मारे गए नक्सलियों के पास से एके 47, इंसास रायफल आदि बरामद किए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।

The five naxals killed include; Gautam Paswan and Charlie both were SAC members and carried a reward of Rs 25 lakh each, Nandu, Amar Ganjhu, and Sanjeev Bhuiyan were sub-zonal commanders & carried a reward of Rs 5 lakh each. AK 47, Insas rifles recovered. Further operation is on:…