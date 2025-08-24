भूनी टोल प्लाजाः जवान से मारपीट, 20 लाख रुपये का जुर्माना, एनएचएआई ने की बड़ी कार्रवाई, 3.66 करोड़ रुपये की 'परफॉर्मेंस सिक्योरिटी' को जब्त, 1 साल बैन
Bhuni Toll Plaza: कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में भूनी टोल प्लाजा पर उसके कर्मचारियों द्वारा सेना के जवान के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद की गई है।
नई दिल्लीः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टोल प्लाजा एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया है और उसे एक साल के लिए किसी भी निविदा में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में भूनी टोल प्लाजा पर उसके कर्मचारियों द्वारा सेना के जवान के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद की गई है।
एनएचएआई ने यह भी कहा कि उसने टोल संग्रह एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, मेरठ-करनाल खंड के एनएच-709ए पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर क्षतिग्रस्त हुए उपकरणों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत या बदलने के लिए टोल प्लाजा एजेंसी की 3.66 करोड़ रुपये की 'परफॉर्मेंस सिक्योरिटी' को जब्त कर लिया जाएगा।
एनएचएआई के अनुसार, इस घटना के संबंध में टोल संग्रह एजेंसी 'मेसर्स धर्म सिंह' को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्राधिकरण ने बताया, ''एजेंसी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। एजेंसी को अनुबंध दायित्वों का सीधा उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसमें टोल कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार, हाथापाई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और शुल्क संग्रह संचालन में बाधा शामिल है।''
भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, एनएचएआई ने सभी टोल संग्रह एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो सड़क उपयोगकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। एनएचएआई ने सभी टोल संग्रह एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के साथ अच्छे व्यवहार के लिए टोल प्लाजा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है।