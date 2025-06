दादीजी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते समय जूते तक नहीं उतारे?, राहुल गांधी पर मोहन यादव का कटाक्ष, कहा- संस्कार तो देखो, वीडियो

Highlights कांग्रेस नेता गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश की एकदिवसीय यात्रा पर राजधानी भोपाल पहुंचे। पुष्पांजलि कार्यक्रम का बताया जाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री यादव ने इस मामले को उठाते हुए गांधी पर निशाना साधा।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित करने का आरोप लगाया और कहा कि यह ‘हमारे संस्कारों’ के विरुद्ध है। कांग्रेस नेता गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश की एकदिवसीय यात्रा पर राजधानी भोपाल पहुंचे। इस दौरान वह एक के बाद एक कई बैठकों में हिस्सा लेंगे और मिशन 2028 के लिए पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूती तथा कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने के मकसद से शुरू होने वाले ‘संगठन सृजन अभियान’ का उद्घाटन करेंगे।

