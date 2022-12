भारत जोड़ो यात्राः सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ली मुलायम सिंह की लाइन, कांग्रेस की यात्रा से बनाई दूरी!

Highlights ''अगर आपकी मोबाइल में आमंत्रण हो तो मुझे तुरंत दें.'' भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं. तीन जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है.

लखनऊः समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की खिलाफत करते हुए समाजवादी पार्टी का गठन किया था. वह कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं रहे. ना ही वह कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए.

यही नहीं अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने ही अखिलेश के फैसले का विरोध किया था और कहा था कि कांग्रेस के मजबूत होने पर सपा को इसका नुकसान होगा. अब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की इस कथन का ध्यान रखते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से दूर रहने का एलान कर दिया है.

Uttar Pradesh | We have not received any invitation (for Bharat Jodo Yatra). The ideology of our party is different. BJP and Congress both are same: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, in Lucknow pic.twitter.com/qPMxdtaF5x