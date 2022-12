भारत जोड़ो यात्राः सपा प्रमुख अखिलेश, बसपा अध्यक्ष मायावती और जयंत को कांग्रेस का न्योता, तीन जनवरी को यूपी में प्रवेश

Highlights जयंत चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के लिए सोमवार को निमंत्रण भेजा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अतुल अंजान को भी यात्रा का न्योता दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया है।

लखनऊः कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण में भाग लेने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और रालोद के जयंत चौधरी सहित गैर-भाजपा दलों के कई नेताओं को आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगामी तीन जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी।

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के लिए सोमवार को निमंत्रण भेजा है।

