Watch Video: भंडारा आयुध फैक्टरी में विस्फोट, 8 श्रमिकों की मौत, बचाव अभियान जारी, देखें वीडियो

Highlights Bhandara Factory Blast:8 श्रमिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। Bhandara Factory Blast: महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के भंडारा जिले में एक कारखाने में विस्फोट हुआ। Bhandara Factory Blast: श्रमिकों की मौत हो गई है और बचाव अभियान जारी हैं।

Bhandara Factory Blast: महाराष्ट्र के भंडारा जिले में आयुध फैक्टरी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में 8 श्रमिकों की मौत हो गई है और बचाव अभियान जारी हैं। शुक्रवार 24 जनवरी को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के भंडारा जिले में एक कारखाने में विस्फोट में 8 श्रमिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट के कारण की अभी भी जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक जवाहर नगर इलाके में स्थित फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे धमाका हुआ। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार को सुबह एक आयुध फैक्टरी में विस्फोट हो जाने से आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। गडकरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘शुरुआती जानकारी के अनुसार विस्फोट में सात लोगों के घायल होने की सूचना थी।’’

Mumbai, Maharashtra: An explosion occurred at the ammunition factory in Jawahar Nagar, Bhandara pic.twitter.com/oN7Ao9n77z — IANS (@ians_india) January 24, 2025

After the accident blast in Ordnance Factory Jawahar Nagar Bhandara, firefighters and ambulances have been dispatched to the spot, rescue operation is currently underway. A roof has collapsed which is being removed with the help of JCB. A total of 12 people are reported to be…— ANI (@ANI) January 24, 2025

Nagpur, Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari on explosion at the ordnance factory in Bhandara district says, "An unfortunate incident has occurred. In Bhandara, at the Ordnance Factory, a major mishap has taken place, resulting in the death of eight people and injuries to… pic.twitter.com/MVlvjChP9S— IANS (@ians_india) January 24, 2025

भंडारा जिल्ह्यातील ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमधील स्फोटाच्या घटनेत छत कोसळून 13 ते 14 कामगार अडकल्याचे वृत्त आहे. त्यातील 5 जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक हे घटनास्थळी असून सर्व प्रकारची मदत पुरवण्यात येत आहे. बचाव कार्यासाठी एसडीआरएफ तसेच नागपूर…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 24, 2025

Deeply saddened to know about the blast ot Ordnance Factory at Bhandara, Maharashtra. My condolences to the bereaved families. Praying for the speedy recovery of the injured.



The rescue teams are deployed at the site. All efforts are being made to provide assistance to those…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 24, 2025

एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के कारण इकाई की छत गिर गई। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर खोज और बचाव कार्य जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि घटनास्थल पर 13 से 14 कर्मी फंस गए हैं।

पुलिस एवं जिला अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट जवाहर नगर इलाके में स्थित आयुध फैक्टरी के ‘एलटीपी सेक्शन’ में सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुआ। जिलाधिकारी संजय कोल्टे ने बताया कि विस्फोट के समय ‘एलटीपी सेक्शन’ में 14 कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि छह लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक की मौत हो गई तथा अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

भंडारा स्थित आयुध निर्माण कंपनी में भीषण विस्फोट की घटना सामने आई है। यह विस्फोट कंपनी की आरके ब्रांच में हुआ, जिससे पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है। विस्फोट के बाद क्षेत्र में भय का माहौल फैल गया है और नागरिकों में चिंता का माहौल है। प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और राहत कार्य जारी है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। विस्फोट का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कंपनी और स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गए हैं।

साझा किए गए वीडियो में विस्फोट स्थल से धुएं के विशाल बादल निकलते दिख रहे हैं। धमाकों की तेज आवाज से इलाके में अफरा-तफरी की भी खबर है। घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस बीच, फैक्ट्री में बचाव अभियान चल रहा था। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं।

जिला कलेक्टर संजय कोलटे ने कहा कि परिसर में विस्फोट सुबह करीब 11 बजे हुआ। भंडारा के कलेक्टर संजय कोलटे ने एएनआई को बताया कि एक छत गिर गई है जिसे जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। वहां कुल 12 लोगों के होने की खबर है, जिनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है।

One killed in ordnance factory blast in Maharashtra's Bhandara district, say police. pic.twitter.com/mbbid9Q5hM — Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2025

Maharashtra | There has been an accident of blast at Ordnance factory, Bhandara today morning. The rescue & medical teams are deployed for survivors and rescue is underway. Details will follow.: PRO Defence Nagpur— ANI (@ANI) January 24, 2025

पुलिस एवं अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फैक्टरी में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि घटनास्थल पर जीवित बचे लोगों के लिए बचाव और चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी संजय कोल्टे ने बताया कि विस्फोट सुबह करीब साढ़े 11 बजे आयुध के परिसर में हुआ। मामले में जांच जारी है।

Mumbai | On blast in Ordnance Factory, Bhandara, Maharashtra Congress chief Nana Patole says, "This is the failure of the Modi government." pic.twitter.com/udmHTLCfWg — ANI (@ANI) January 24, 2025

