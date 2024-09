'माफ करना! मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे': भाजपा छोड़ कांग्रेस में नहीं जाएंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल, VIDEO

Highlights भजन गायक ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अपने फैसले को वापस ले रहे हैं कन्हैया मित्तल ने अपने कांग्रेस में जाने के फैसले के लिए 'सनातनी' भाइयों से माफी भी मांगी उन्होंने अपने समर्थकों और भाजपा के नेतृत्व को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया

Bhajan Singer Kanhiya Mittal: 'जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे' जैसे भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात कहने के दो दिन बाद मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में बने रहेंगे। गायक ने कहा कि पिछले दो दिनों में उन्हें एहसास हुआ है कि भाजपा नेतृत्व और भक्त उन्हें कितना प्यार करते हैं और वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे।

मित्तल ने यह भी कहा कि वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अपने फैसले को वापस ले रहे हैं और उन्होंने 'सनातनी' भाइयों से माफी भी मांगी है और कहा कि उन्हें एहसास है कि वह गलत थे। मित्तल ने अपने समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। तस्वीरों में दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी गायक के साथ उनके आवास पर दिखाई दिए।

खबरों में दावा किया गया है कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पंचकूला सीट से टिकट न दिए जाने से भक्ति गायक कन्हैया मित्तल भाजपा से नाराज हैं। हालांकि, इससे पहले एक वीडियो में मित्तल ने कहा था कि वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और जहां भी वह प्रस्तुति देने जाते हैं, लोग उन्हें भाजपा से जोड़कर देखते हैं। उसी वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, लेकिन यह भी कहा था कि वह कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं।

