अग्निपथ योजना को लेकर पंजाब सरकार को सेना के पत्र पर भगवंत मान बोले- 'किसी भी ढिलाई को...'

Highlights पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी उपायुक्तों को राज्य में अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय सेना के अधिकारियों को पूरा समर्थन प्रदान करने का निर्देश दिया। क्षेत्रीय भर्ती अधिकारी ने दावा करते हुए कहा था कि पंजाब सरकार की ओर से सेना को समर्थन नहीं मिल रहा था। मान ने कहा कि राज्य से सेना में अधिक से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि सभी उपायुक्तों को राज्य में अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय सेना के अधिकारियों को पूरा समर्थन प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। मान का बयान ट्विटर पर तब आया जब भारतीय सेना के एक क्षेत्रीय भर्ती अधिकारी ने कथित तौर पर पंजाब सरकार को लिखा कि राज्य में अल्पकालिक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

क्षेत्रीय भर्ती अधिकारी ने दावा करते हुए कहा था कि पंजाब सरकार की ओर से सेना को समर्थन नहीं मिल रहा था। मान ने भारतीय सेना के पत्र पर द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का जवाब देते हुए लिखा, "सभी उपायुक्तों को पंजाब में अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना अधिकारियों को पूर्ण सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य से सेना में अधिक से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।"

All Deputy commissioners were directed to provide complete support to Army Authorities

for recruitment of Agniveers in Punjab.

Any laxity shall be viewed seriously.

Every effort will be made to recruit maximum number of candidates in to army from the state. pic.twitter.com/KKDZW9OJoR