स्वास्थ्य में कोई सुधार न होने पर भगवंत मान को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी है क्योंकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब कैबिनेट की बैठक, जिसकी अध्यक्षता शुक्रवार को भगवंत मान करने वाले थे, मुख्यमंत्री के बीमार पड़ने के बाद स्थगित कर दी गई है।

बैठक में राज्य में चल रहे राहत और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद थी, जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पंजाब भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है और गुरुवार को 1.71 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुँचा है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री मान को वायरल बुखार और पाचन संबंधी कुछ समस्याएँ हैं, लेकिन अब वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

उनकी बीमारी की खबर के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को मान के सरकारी आवास पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे। केजरीवाल बुधवार शाम बाढ़ की स्थिति का आकलन करने पंजाब पहुँचे और पहले उनका मुख्यमंत्री के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का कार्यक्रम था। हालांकि, मान की अनुपस्थिति में, केजरीवाल बाद में कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए।

