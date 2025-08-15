Bengaluru Wilson Garden Blast: 15 अगस्त के दिन बेंगलुरु में सिलेंडर ब्लास्ट, 1 की मौत 12 घायल

Bengaluru Wilson Garden Blast: विस्फोट की तीव्रता के कारण इलाके में कम से कम तीन अस्थायी घर ढह गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल की घेराबंदी कर दी और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीमों ने मलबा हटाने और आसपास के इलाके को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया।

Bengaluru Wilson Garden Blast: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक घर में सिलेंडर के विस्फोट से इमारत ही गिर गई। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन के पास चिन्नयनपाल्या में शुक्रवार सुबह एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट होने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। इस शक्तिशाली विस्फोट के कारण प्रभावित घर की पहली मंजिल की छत और दीवारें ढह गईं, जबकि आसपास के तीन से ज़्यादा घरों को भी नुकसान पहुँचा।

यह घटना अदुगोडी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। अदुगोडी पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्फोट का कारण सिलेंडर लीक होने का संदेह जताया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, नियंत्रण कक्ष को सुबह 8:25 बजे एक संकटकालीन सूचना मिली और एक मिनट के भीतर, सुबह 8:26 बजे, दो दमकल गाड़ियाँ भेजी गईं। मृतक की पहचान मुबारक (8) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घायलों में से सात की हालत गंभीर है और उनका इलाज पास के अस्पतालों में चल रहा है।

विस्फोट के कारण विल्सन गार्डन के पास चिन्नयनपाल्या में कथित तौर पर तीन घर ढह गए, जिससे कई निवासी फँस गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुँचकर नुकसान का प्रारंभिक आकलन कर रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और विस्फोट के सही कारण का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।

सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गईं। दमकल और बचाव दल मलबा हटाने और जीवित बचे लोगों की तलाश में जुट गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नज़र रखने के लिए मौजूद थे, और जाँच जारी रहने तक इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

