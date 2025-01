Bengaluru Viral Video: सायरन बजाती रही एम्बुलेंस, ऑटो ड्राइवर ने नहीं दिया रास्ता; चालक की हरकत से भड़के लोग

Bengaluru Viral Video: कर्नाटक के बेंगलुरु से एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर एम्बुलेंस चलती दिख रही है जिसके आगे एक ऑटो भी चल रहा है। गंभीर रूप से बीमार मरीज एंबुलेंस में बैठा हुआ है लेकिन उसके बाद भी ऑटो चालक गाड़ी को जाने के लिए रास्ता नहीं देता। यह घटना हरलुर रोड पर हुई और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया है।

Auto number KA-03-AD-6342 purposefully didn't give way to ambulance inspite of warning it's emergency



This incident happened in Harluru Road @BlrCityPolice@blrcitytraffic

Take immediate action against this guy. pic.twitter.com/oCTUsIuILC