Bengaluru Traffic: मेट्रो कार्य के कारण बेंगलुरु का HSR लेआउट फ्लाईओवर बंद, ORR पर भारी ट्रैफिक

Bengaluru Traffic News: बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) द्वारा चल रहे मेट्रो निर्माण के कारण बेंगलुरु के HSR लेआउट के पास फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने का आग्रह करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। बंद होने से आउटर रिंग रोड (ORR) पर पहले से ही काफी ट्रैफिक जमा हो गया है, जिससे इलाके में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक घोषणा में, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कहा, "14वें मेन, एचएसआर लेआउट में बीएमआरसीएल स्लाइडिंग गर्डल के झुकाव के कारण, फ्लाईओवर यातायात के लिए बंद है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सिल्क बोर्ड की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को 19वें मेन के माध्यम से डायवर्ट किया जा रहा है। कृपया सहयोग करें और अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं।"

TRAFFIC ADVISOTY

“Due to the tilt of the BMRCL sliding girdle at 14th Main, HSR Layout, the flyover is closed for traffic. Commuters are advised to use alternate routes.Outgoing traffic toward Silk Board is diverted via 19th Main. Kindly cooperate and plan your travel accordingly pic.twitter.com/xjv7mPGI5q