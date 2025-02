Bengaluru traffic advisory: एयरो इंडिया शो के चलते बेंगलुरु एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

Highlights एयरो इंडिया शो के कारण NH 44 पर भारी ट्रैफिक से बचने की सलाह हेब्बल से एयरपोर्ट तक भारी और धीमी गति से ट्रैफिक चलने की उम्मीद यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के लिए कहा गया है

Bengaluru traffic advisory: एयरो इंडिया शो के कारण भारी ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उनसे एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने का आग्रह किया है। एडवाइजरी में एयरपोर्ट ने कहा है कि एयरो इंडिया शो के कारण 12-14 फरवरी के बीच हेब्बल से एयरपोर्ट तक भारी और धीमी गति से ट्रैफिक चलने की उम्मीद है।

हवाई अड्डे ने कहा कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे पहले से योजना बनाएं और बेंगलुरु यातायात पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने पर विचार करें। पोस्ट में कहा गया है, "यात्रियों से अनुरोध है कि वे पहले से योजना बनाएं और बेंगलुरु यातायात पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने पर विचार करें।"

एडवाइजरी में आगे कहा गया है, "हम आपके धैर्य और समझ की सराहना करते हैं। 12 से 14 फरवरी के बीच हवाई अड्डे पर जाने वाले यात्री एयरफोर्स स्टेशन, येलहंका में एयरो इंडिया शो के कारण NH 44 पर भारी और धीमी गति से चलने वाले ट्रैफ़िक से बचने के लिए बेंगलुरु शहर से वैकल्पिक मार्ग लेने पर विचार करें।"

Heavy and slow-moving Traffic is expected from Hebbal to Airport between February 12-14 due to ongoing Aero India Show.



Passengers are requested to plan ahead and consider using alternative routes as suggested by @blrcitytraffic.



We appreciate your patience and understanding.… pic.twitter.com/TSStKS6r5z