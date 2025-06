Bengaluru Stampede: डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु भगदड़ पर माफी मांगी, कहा- हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद माफ़ी मांगी। यह घटना 3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) द्वारा अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न मनाने के बाद हुई। डीके शिवकुमार ने एएनआई से कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी...स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से ज़्यादा लोग थे...(स्टेडियम के) गेट तोड़ दिए गए...हम इस घटना के लिए माफ़ी मांगते हैं...हम तथ्य जानना चाहते हैं और एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं..."

डीके शिवकुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "इसमें दोहरे मापदंड हैं। भाजपा राजनीति कर रही है...हमें इस घटना के लिए बहुत खेद है। हम भविष्य में बेहतर समाधान निकालेंगे..." इससे पहले, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "यह [बेंगलुरु भगदड़] राज्य प्रायोजित आपराधिक लापरवाही और हत्या है।" उन्होंने भगदड़ के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर को "सीधे तौर पर जिम्मेदार" ठहराया। पूनावाला ने कहा, "उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।"

