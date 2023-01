बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो फर्स्ट फ्लाइट ने 50 से अधिक यात्रियों को पीछे छोड़कर भरी उड़ान, DGCA ने मांगी रिपोर्ट

Highlights घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट बेंगलुरु-दिल्ली उड़ान पर 50 से अधिक यात्रियों को सवार करना भूल गई अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है

बेंगलुरु: घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट सोमवार को बेंगलुरु-दिल्ली उड़ान पर 50 से अधिक यात्रियों को सवार करना भूल गई थी, जिसके बाद अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि 55 में से 53 यात्रियों को दिल्ली के लिए दूसरी एयरलाइन में स्थानांतरित किया गया, जबकि शेष 2 ने रिफंड मांगा जो एयरलाइन द्वारा भुगतान किया गया था।

DGCA has sought a report from GoFirst after the airline's flight from Bengaluru forgot to board over 50 pax at Bangalore airport on 9th Jan. 53 out of 55 passengers were shifted to another airline for Delhi and onward, remaining 2 asked for a refund which was paid by the airline. pic.twitter.com/IRfOMpGz8u — ANI (@ANI) January 10, 2023

नियामक ने कहा कि वह मामले को देख रहा है, जबकि ट्विटर पर कई लोगों ने सबसे भयानक अनुभव के लिए एयरलाइन की आलोचना की है। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि एक रिपोर्ट मांगी गई थी और 'उचित कार्रवाई' की जाएगी। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि एयरलाइन को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भूले हुए यात्रियों के लिए एक अलग उड़ान की व्यवस्था की गई।

Hi Satish, we are sorry for the inconvenience. We have shared your concern along with your details to our team and they'll assist you at the earliest. — GO FIRST (@GoFirstairways) January 9, 2023

कई यात्रियों ने सोमवार को सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि विमान में चढ़ने के लिए शटल बस में इंतजार करने के कारण उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। एक यात्री सतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा, "उड़ान G8 116 (BLR-DEL) ने यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी! 1 बस में 50 से अधिक यात्रियों को छोड़ दिया गया और केवल 1 बस के यात्रियों के साथ उड़ान भरी। गो फर्स्ट एयरवेज नींद में है? कोई बुनियादी जांच नहीं!"

Hi Shreya, we regret the inconvenience caused. Kindly share your PNR, contact number and email ID via DM so our team can take a look. https://t.co/lSShhuwJdf — GO FIRST (@GoFirstairways) January 9, 2023

वहीं, एक अन्य यात्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, "गो फर्स्ट एयरवेज के साथ सबसे भयानक अनुभव सुबह 5:35 बजे। सुबह 6:30 बजे विमान के लिए बस में चढ़ा। फिर भी 50 से अधिक सवारियों से भरी बस में चालक ने मजबूर होकर बस रोक दी। फ्लाइट G8 116 ने 50 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी। लापरवाही की पराकाष्ठा!"

