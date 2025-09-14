बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का जारी है बिहार का धुआंधार दौरा, 15 सितंबर को सीमांचल के पूर्णिया में करेंगे राज्य के लिए सौगातों की बारिश
By एस पी सिन्हा | Updated: September 14, 2025 17:04 IST2025-09-14T17:04:24+5:302025-09-14T17:04:32+5:30
पटना:बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार दौरा जारी है। इसी कड़ी में अब पीएम मोदी 15 सितंबर को सीमांचल के पूर्णिया आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी बिहार को बड़े- बड़े सौगातों से नवाजने वाले हैं। इस बार के दौरे में पीएम मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव में बने अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री सीमांचल की रेलवे कनेक्टिविटी को भी मजबूती देंगे। वह विक्रमशिला से कटरिया के बीच 2,170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अररिया से गलगलिया (ठाकुरगंज) के बीच 4,410 करोड़ की लागत से नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। यह रेलखंड अररिया और किशनगंज जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री इस खंड पर चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
इसके अलावा, वह जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा और छेहरटा (अमृतसर) तथा जोगबनी और ईरोड के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्णिया हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा शीशाबाड़ी स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे। यह स्थल एसएसबी कैंप के पास स्थित है, जहां भव्य आयोजन की तैयारियां की गई हैं। दस एकड़ के मैदान में जनसभा होगी, जहां पांच वाटरप्रूफ हैंगर बनाए गए हैं और तीन हेलीपैड का निर्माण किया गया है।
इस दौरान पीएम मोदी बिहार और सीमांचल के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे। पीएम मोदी इस दौरे में भागलपुर के पीरपैंती में एक ताप विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे, जो क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा।
पीएम मोदी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। यह आधुनिक सुविधा सालाना 5 लाख सीमेन डोज के उत्पादन में सक्षम होगी। यह पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसका लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, और उनकी आय में वृद्धि होगी।
पूर्णिया को वंदे भारत जैसी प्रीमियम सेवा मिलने से यात्रियों को तेज, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। दानापुर से पूर्णिया होते हुए जोगबनी तक वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। दानापुर से पूर्णिया तक किराया 1185 है, जिसमें 308 कैटरिंग चार्ज शामिल है। बिना खानपान के किराया 877 रखा गया है। यह ट्रेन प्रातः 4:50 बजे पूर्णिया जंक्शन पर आएगी और 5:00 बजे दानापुर के लिए रवाना होगी।