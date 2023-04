असम दौरे से पहले केजरीवाल को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने दी मुकदमे की चेतावनी, कहा- वह यहां आकर एक शब्द मेरे खिलाफ बोलकर दिखाएं

Highlights 2 अप्रैल को भगवंत मान के साथ असम जाएंगे अरविंद केजरीवाल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केजरीवाल को चुनौती दी कि वह यहां आकर मुझे भ्रष्ट कहें।

गुवाहाटीः 2 अप्रैल को असम में अरविंद केजरीवाल की पहली राजनीतिक रैली से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनको चुनौती दी कि एक शब्द उनके खिलाफ यहां बोलकर दिखाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान के साथ 2 अप्रैल को असम जाएंगे।

कथित तौर पर, केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि सरमा के खिलाफ अन्य राज्यों में मामले हैं। केजरीवाल के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने उनको चुनौती दी कि वे 2 अप्रैल को यहां आएं और उनके खिलाफ एक शब्द बोलकर दिखाएं। हिमंत ने कहा कि केजरीवाल उनके खिलाफ ये बोलकर दिखाएं कि "हिमंत बिस्वा सरमा भ्रष्ट हैं"। अगले दिन ही मैं मानहानि का मुकदमा दायर कर दूंगा। वही मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी किया है।"

Mr Arvind Kejriwal is a coward who's hiding behind the veil of immunity in Delhi Assembly and uttering white lies.



Let him say there's a corruption case pending against me outside the Assembly premise and I will sue him in the same manner I did with his colleague Manish Sisodia. pic.twitter.com/nXLBPrxBUW