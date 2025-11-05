गरीब की सेवा से दूर?, सरकारी क्लीनिकों में कार्यरत 6 संविदा चिकित्सकों पर एक्शन, बर्खास्त
Beed: अधिकारियों ने बताया कि बर्खास्तगी की यह कार्रवाई लोगों की शिकायतों में वृद्धि के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि यहां कई स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं।
Beed:महाराष्ट्र के बीड जिले में गरीब लोगों के लिए बने सरकारी क्लीनिकों में कार्यरत छह संविदा चिकित्सकों की सेवाएं अधिकारियों ने आदतन अनुपस्थित रहने और मरीजों की देखभाल में लापरवाही बरतने के कारण समाप्त कर दी हैं। दो वर्ष पहले शुरू की गई "हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना" पहल का उद्देश्य शहरी मजदूरों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था, जो नियमित कार्य समय के दौरान अस्पताल नहीं जा पाते। "आपला दवाखाना" क्लीनिक दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक संचालित होते हैं।
प्रत्येक केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी, नर्स, लैब तकनीशियन और अटेंडेंट तैनात होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि बर्खास्तगी की यह कार्रवाई लोगों की शिकायतों में वृद्धि के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि यहां कई स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं।
जिससे मरीजों, विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और गरीब लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, बीड जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाल को शहर भर में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आपला दवाखाना और शहरी स्वास्थ्य विस्तार केंद्रों से जुड़े छह डॉक्टर बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।