IND vs PAK: बीसीसीआई ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से खुद को अलग किया, चुना अदृश्य बहिष्कार का विकल्प

Asia Cup 2025:भारत बनाम पाकिस्तान दुनिया के सबसे बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मैचों में से एक है, और यह बड़ा मुकाबला हमेशा ही दर्शकों के बीच खूब देखा जाता है, चाहे वह दुनिया में कहीं भी खेला जाए। हालाँकि, इस बार एशिया कप 2025 के मैच को लेकर स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि भारत में बहिष्कार की माँग बढ़ रही है। प्रशंसक पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में उपजे माहौल के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा मैच आयोजित करने पर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं।

कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही भारत में गुस्सा भड़क रहा है, और प्रशंसक सोशल मीडिया पर बीसीसीआई पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इस साल के शुरू में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बावजूद बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर सहमति जताई थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।

भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया। ऐसा माना जा रहा था कि बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में भी उसके खिलाफ खेलने से इनकार कर देगा। हालाँकि, भारत सरकार ने एक नीति जारी कर टीमों को बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलने की अनुमति दे दी।

हालांकि, ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर चल रहे बहिष्कार अभियान का संज्ञान लिया है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के अधिकांश अधिकारियों ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच आगामी ग्रुप ए मैच से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा एक "अदृश्य" बहिष्कार के रूप में देखा जा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अभी तक दुबई नहीं पहुँचा है। हालाँकि, इस साल की शुरुआत में जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच हुआ था, तो बीसीसीआई के सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल, कोषाध्यक्ष प्रभतेज भाटिया और संयुक्त सचिव रोहन देसाई के रविवार, 14 सितंबर को खेले जाने वाले इस मैच के लिए दुबई आने की संभावना नहीं है।

बीसीसीआई के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भी हैं, इसलिए उनके मैच देखने के लिए आयोजन स्थल पर मौजूद रहने की उम्मीद है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह इस समय अमेरिका में हैं और वह भी इस मैच में शामिल नहीं हो पाएँगे।

