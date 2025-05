BCAS: तुर्की पर सरकार का एक्शन, भारतीय एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करने वाली कंपनी सेलेबी की मंजूरी की रद्द

BCAS: पाकिस्तान का साथ देने वाले देश तुर्की के खिलाफ भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र ने 15 मई को सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई सुरक्षा मंजूरी "राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से" रद्द कर दी। इससे सुरक्षा के प्रति संवेदनशील ग्राउंड हैंडलिंग प्रभावित होगी, जो तुर्की की सेलेबी एविएशन नौ प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर के यात्री और कार्गो टर्मिनलों पर प्रदान करती है।

गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के संयुक्त निदेशक (संचालन) सुनील यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी श्रेणी के तहत सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सुरक्षा मंजूरी को 21 नवंबर, 2022 को डीजी, बीसीएएस द्वारा अनुमोदित किया गया था। डीजी, बीसीएएस को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है अब मुंबई में बर्ड फ़्लाइट सर्विसेज, एजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज (इंडिगो की) और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लि. हैं।

प्रभावित एयरपोर्ट के संचालकों को सेलेबी की जगह भरने के लिए अन्य ग्राउंड हैंडलर को कहकर जल्दी से कुछ अस्थायी व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद वे एक अन्य ग्राउंड हैंडलर की नियुक्ति के लिए निविदा जारी करेंगे।

ऐसा समझा जाता है कि कई ग्राउंड होल्डिंग कंपनियां अधिक व्यवसाय पाने के लिए इस अवसर पर नज़र गड़ाए हुए हैं। एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलर जमीन पर विमानों के कुशल और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यों को संभालते हैं। वे सामान, कार्गो और मेल को लोड और अनलोड करते हैं। वे यात्रियों के चेक-इन, बोर्डिंग और ईंधन वितरण, विमान के रखरखाव और सफाई जैसी ग्राउंड सेवाओं में भी सहायता करते हैं।

जानकारी के अनुसार, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लिया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसका समर्थन एक अलग स्तर पर रहा है। लंबे समय से भारतीय हवाई अड्डों पर सेलेबी का संचालन खतरे की घंटी रहा है।सेलेबी को लेकर सुरक्षा प्रतिष्ठान की चर्चा कुछ समय से चल रही है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद तुर्की के बयान और पाकिस्तान को समर्थन आखिरी तिनका साबित हो सकता है।

Bureau of Civil Aviation Security revokes security clearance for Celebi Airport Services India Pvt Ltd with immediate effect in the "interest of national security" pic.twitter.com/A4YGBtUQcc