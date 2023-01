गुजरात दंगों पर आधारित BBC की डॉक्यूमेंट्री का कोलकाता के प्रेसीडेंसी विवि में हुआ प्रदर्शन, बिजली काटी गई लेकिन...

Highlights इसका आयोजन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की छात्र शाखा एसएफआई ने किया था। दावा किया गया है कि यह 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की पड़ताल पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को ‘‘दुष्प्रचार का हिस्सा’’ बताते हुए खारिज किया है और कहा कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है।

कोलकाताः कोलकाता में एक छात्र संगठन ने शुक्रवार को प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय के कॉलेज स्ट्रीट कैंपस में 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी के वृतचित्र को दिखाए जाने का दावा किया। हालांकि, वृत्तचित्र के प्रदर्शन के दौरान परिसर में बिजली कटौती किए जाने का आरोप भी छात्र संगठन ने लगाया।

इसका आयोजन करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की छात्र शाखा स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने कहा कि विश्वविद्यालय के 50 से अधिक छात्रों ने विवादास्पद वृत्तचित्र देखा।

