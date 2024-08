Bangladesh Unrest Live: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलो को बाबा रामदेव ने बताया खतरनाक, भारतीय हिंदुओं को दी ये सलाह

Attacks on Hindus in Bangladesh: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय हिंसा की मार झेल रहा है। 5 अगस्त, सोमवार को हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना ने पद छोड़ते ही देश भी छोड़ दिया लेकिन बांग्लादेश में जो लोग बचे हैं वह उपद्रवियों की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर योग गुरु रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबा रामदेव ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारत को पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने देश की हिंदू आबादी द्वारा संचालित घरों, मंदिरों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लक्षित हमलों की रिपोर्टों की निंदा की।

रामदेव ने कट्टरपंथी ताकतों द्वारा किए गए इन सुनियोजित हमलों को शर्मनाक और खतरनाक करार दिया और भारत से उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। योग गुरु ने एएनआई से कहा, “मुझे डर है कि भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी ताकि हमारे हिंदू भाइयों की माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान और गरिमा दांव पर न लगे। पूरे देश को अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरी ताकत से खड़ा होना होगा।”

