दिल्ली एम्स में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगा बैन, दवाओं के दुरुपयोग पर भी कसा गया है शिकंजा, जानें पूरा मामला

Highlights दिल्ली एम्स में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगा दिया गया है। यही नहीं दवाओं के दुरुपयोग पर भी सख्ती की गई है। दवाओं के दुरुपयोग के रोक थाम के लिए भी अस्पताल के गार्ड्स को सख्स निर्देश दिए गए है।

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अस्पताल परिसर में अब से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है।

अस्पताल द्वारा इस कदम को राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए उठाया गया है।

यही नहीं परिसर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत स्टाफ सदस्यों और छात्रों को ज्यादा गंभीर बनाने के भी निर्देश दिए गए है। इसके रोक-थाम को लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

एम्स अस्पताल द्वारा जारी ज्ञापन में यह कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं अस्पताल के परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति या कर्मी द्वारा दवाईयों की बिक्री पर भी शिकंजा कसा गया है और अस्पताल के गार्ड्स को यह आदेश दिया गया है कि वे इस तरह से दवा बेचने वाले लोगों का फोटो या वीडियो करें ताकि उन पर कार्रवाई किया जा सके।

AIIMS Delhi bans use of single-use plastic in hospital premises, campus



