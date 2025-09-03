Ballia crime news: 15 वर्षीय बेटी को निशाना बनाया, स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी?, भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा-नाबालिग बेटी को परेशान किया, डरी हुई मासूम
Ballia crime news: मैं इस कायरता को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं एक विधायक हूं, लेकिन उन्होंने मेरी 15 वर्षीय बेटी को निशाना बनाया, जो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी..."
बलियाः उत्तर प्रदेश की भाजपा विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) की महिला शाखा की सदस्यों पर लखनऊ में स्थित उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी नाबालिग बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। सिंह ने दावा किया कि उनकी बेटी सदमे में है और लखनऊ में पढ़ाई जारी रखने को तैयार नहीं है।
बलिया जिले के बांसडीह से भाजपा विधायक सिंह ने कहा कि बुधवार को हुई घटना के समय वह घर पर नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगी। सिंह द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अयोध्या और राम मंदिर पर की गई टिप्पणियों को लेकर किया गया था।
सिंह ने इस सप्ताह की शुरुआत में अयोध्या और राममंदिर के बारे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को लेकर उनपर निशाना साधते हुए टिप्पणियां की थीं। इसके विरोध में सपा की महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने सिंह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। सिंह ने बात करते हुए 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी बेटी के कथित उत्पीड़न की निंदा की।
उन्होंने कहा, "मैं इस कायरता को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं एक विधायक हूं, लेकिन उन्होंने मेरी 15 वर्षीय बेटी को निशाना बनाया, जो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी..." विधायक ने कहा, "वह इतनी डरी हुई है कि आज स्कूल नहीं गई और पूछ रही है कि क्या उसे हमारे गांव वापस लौटना चाहिए।" विधायक ने कहा कि वह प्राथमिकी दर्ज कराएंगी और इस मामले को पार्टी नेतृत्व के समक्ष भी उठाएंगी।