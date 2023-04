बजरंग पुनिया का आरोप- विरोध स्थल पर काट दी गई बिजली, बंद कर दी गई भोजन और पानी की आपूर्ति, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली पुलिस पर जंतर-मंतर पर भोजन और पानी की आपूर्ति बंद करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। पहलवानों को भी एफआईआर दर्ज होने के कुछ मिनट बाद अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा गया। पुनिया ने मीडियाकर्मियों से कहा कि दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस उन्हें दबाव में डाल रही है।

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के कुछ घंटों बाद ओलंपिक पदक विजेता बजरन पुनिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि पहलवानों के विरोध स्थल पर बिजली काट दी गई थी।

दिल्ली पुलिस पर जंतर-मंतर पर भोजन और पानी की आपूर्ति बंद करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। पहलवानों को भी एफआईआर दर्ज होने के कुछ मिनट बाद अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा गया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में बताया। उन्होंने कहा, "जब तक न्याय नहीं मिलता, हम विरोध करेंगे चाहे पुलिस प्रशासन हमें कितना भी प्रताड़ित करे।"

यह आरोप लगाते हुए कि एसीपी ने कहा कि वे किसी भी तरह से भोजन और पानी नहीं देंगे, पुनिया ने मीडियाकर्मियों से कहा कि दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस उन्हें दबाव में डाल रही है। उन्होंने कहा, "पुलिस ने कहा कि विरोध करना है तो सड़क पर सो जाओ। आज उन पर ये कैसा दबाव आ गया है, ऐसी दिक्कत पहले नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण ही हुआ है।"

एएनआई को दिए एक बयान में ओलंपियन साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने मांग की कि महिला पहलवानों के भविष्य की रक्षा की जानी चाहिए और खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए।

We had ordered some goods but they (police) are not allowing us to bring them here and they are making the person who brought the goods run away by beating them. Until justice is served, we will protest no matter how much the police administration tortures us: Wrestler Bajrang…