यूपी के बहराइच में रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर, 6 लोगों की मौत, 15 घायल

बहराचइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 15 घायल हो गए। सामने आई जानकारी के अनुसार एक रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर हो गई। घटना बहराइच के टप्पे सिपाह में हुई। हादसे के बाद घायलों को नदजीक के अस्पताल में भेजा गया। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस के अनुसार हादसा किस वजह से हुआ, इस बारे में जानकारी अभी नहीं मिल सकी है।

Bahraich, Uttar Pradesh | Six people died and 15 injured in a collision between a Roadways bus and a truck in Tappe Sipah, Bahraich, confirms SHO Rajesh Singh. The injured have been sent to a hospital. The cause of the accident is yet to be ascertained. Police present at the spot pic.twitter.com/A5MPOomd05