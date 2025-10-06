VIDEO: बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री ने संभल यात्रा से पहले 'हिंदू विरोधियों' की 'घर वापसी' का संकल्प लिया

रायपुर: भागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संभल दौरे से पहले "हिंदू-विरोधियों" की "घर वापसी" का संकल्प लिया। उनका यह बयान "सामाजिक सद्भाव" को बढ़ावा देने और देश को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली उनकी पदयात्रा से पहले आया है। एएनआई के अनुसार, धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "मैं जल्द ही संभल जाऊँगा। देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं न जाऊँ। हम हिंदू-विरोधियों को या तो देश छोड़ने पर मजबूर करेंगे या उनकी 'घर वापसी' करेंगे।"

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भगवान विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने कहा, "काशी आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सामाजिक समरसता और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आज भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना की। देश को बचाना होगा। अगर हम नहीं चाहते कि भारत के हालात हमारे पड़ोसी देशों जैसे हों, तो देश में सामाजिक समरसता ज़रूरी है। वैमनस्य दूर करना बहुत ज़रूरी है।"

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh | Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri says, "... I will go to Sambhal soon. There will not be any corner of the country which I will not visit. We will make anti-Hindus either leave the country or we will do their… pic.twitter.com/QwZ5DGcsNC — ANI (@ANI) October 6, 2025

उन्होंने आगे कहा, "भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत ज़रूरी है। भारत एक अघोषित हिंदू राष्ट्र है। लोगों के मन और हृदय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ज़रूरी है।"

संभल हिंसा

पिछले साल 24 नवंबर को, उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद, जो एएसआई के संरक्षण में है, के न्यायालय द्वारा अधिकृत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निरीक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। सर्वेक्षण का आदेश इस दावे के बाद दिया गया था कि यह मस्जिद मुगल काल के एक ध्वस्त हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी।

हालाँकि सर्वेक्षण का प्रारंभिक चरण बिना किसी घटना के पूरा हो गया, लेकिन दूसरे दौरे के दौरान तनाव तब बढ़ गया जब कथित तौर पर मस्जिद के वुज़ू खाने (स्नानघर) की गहराई का पता लगाने के लिए उसमें से पानी निकाला गया। इस कार्रवाई से यह अफ़वाह फैल गई कि मस्जिद को तोड़ने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। मस्जिद समिति के प्रमुख ने लोगों को यह आश्वासन देकर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया कि कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। हालाँकि कुछ लोग समझा-बुझाकर चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी आक्रोशित थे।

