Badlapur School Sexual Assault: आरोपी अक्षय शिंदे की मौत, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

Badlapur School Sexual Assault: बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई है। ठाणे पुलिस के बयान के मुताबिक, गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले आरोपी ने पुलिस द्वारा ले जाए जाने के दौरान आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना तब हुई जब स्थानीय समुदाय को झकझोर देने वाले जघन्य हमले की चल रही जांच के तहत शिंदे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मौका पाकर शिंदे ने पुलिसवाले की सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली, जिससे उसके बगल में बैठा पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।

रिपोर्टों से पता चलता है कि शिंदे ने हथकड़ी लगाए जाने के बावजूद किसी तरह अधिकारी की सर्विस रिवॉल्वर पर नियंत्रण पा लिया और खुद पर गोली चला ली। रिपोर्टों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अक्षय शिंदे को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर शहर के एक स्कूल में दो लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

