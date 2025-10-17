बछवाड़ा विधानसभा सीटः ‘इंडिया’ गठबंधन में टक्कर, कांग्रेस के प्रकाश गरीब दास के सामने भाकपा के पूर्व विधायक अवधेश राय
Bachhwara Assembly seat: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार देर रात बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करते हुए 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए।
पटनाः बिहार के बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव में ‘इंडिया’ गठबंधन के दो सहयोगियों के बीच ‘मैत्रीपूर्ण मुकाबला’ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने युवा नेता प्रकाश गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के पूर्व विधायक अवधेश राय ने भी इसी सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व अपने गठबंधन सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और वाम दलों के साथ बातचीत कर रहा है और संभावना है कि भाकपा प्रत्याशी राय अंततः नाम वापस ले सकते हैं।
कांग्रेस ने बृहस्पतिवार देर रात बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करते हुए 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इसमें पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम (कुटुंबा) तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान (कदवा) को फिर से टिकट दिया गया है।
पार्टी ने यह सूची ‘महागठबंधन’ के अन्य घटकों, जिनमें राजद शामिल है, के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जारी कर दी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए यह तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
‘इंडिया’ गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक, राजद ने कांग्रेस की 61 सीटों की मांग को स्वीकार कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर अभी बातचीत जारी है, जिन पर कांग्रेस विशेष रूप से जोर दे रही है। सूत्र ने कहा, “स्थिति तब और स्पष्ट होगी जब कांग्रेस के साथ ‘महागठबंधन’ के अन्य घटक दल भी शेष सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी करेंगे।”
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से वह केवल 19 पर जीत हासिल कर पाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।