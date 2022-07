Azadi Ka Amrit Mahotsav: 12000 फीट की ऊंचाई पर ITBP के जवानों ने फहराया तिरंगा, देशवासियों से की भावुक अपील

Highlights आईटीबीपी के जवानों ने 12000 फीट पर तिरंगा फहराया है। जवानों ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत लोगों को भी तिरंगा फहराने को कहा है। इससे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से ऐसे ही अपील की है।

Azadi Ka Amrit Mahotsav: लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने बुधवार को जमीन से 12000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा को फहराया है। ऐसे में जहां देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के मनाया जा रहा है, इस दौरान इन जवानों इतनी ऊंचाई झंड़ा फहराते हुए लोगों से अपील भी की है।

आईटीबीपी के जवानों ने फहराया 12000 फीट पर तिरंगा

आजादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए आईटीबीपी के जवानों ने लोगों से यह अपील की है कि वे आने वाले 13 से 15 अगस्त को अपने घरों में भी तिरंगा को फहराए। आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में झंडा को फहराने को कहा गया है।

Ladakh | ITBP troops wave the 'Tiranga' at 12,000 feet in view of the 'Azadi ka Amrit Mahotsav' celebrations, urging all the citizens to hoist the flag at their homes from 13 to 15 August to mark the 75th year of Independence. pic.twitter.com/f08Jdw1800 — ANI (@ANI) July 27, 2022

गौरतलब है कि 13 से 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा को फहराने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से अपील की है।

पीएम मोदी ने क्या अपील की थी

इससे पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से अपील की थी। उन्होंने कहा था, ‘‘हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं, जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का स्वप्न देखा था, जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। हम उनके सपने को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।’’

This year, when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, let us strengthen the Har Ghar Tiranga Movement. Hoist the Tricolour or display it in your homes between 13th and 15th August. This movement will deepen our connect with the national flag. https://t.co/w36PqW4YV3 — Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2022

पीएम मोदी ने आगे कहा था, ‘‘इस साल, जब हम ‘आजादी का अमृत’ महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए ‘हर घर तिरंगा’ आंदोलन को मजबूत करें। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएं या प्रदर्शित करें। यह मुहिम राष्ट्रध्वज के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करेगी।’’

आपको बता दें कि 'हर घर तिरंगा' अभियान पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए आने वाले 13 से 15 अगस्त के बीच लोग 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अपने घरों में तिरंगा फहराए।

Union Home Minister Amit Shah interacted with CMs, LGs and administrators of states and union territories through video conferencing today regarding 'Har Ghar Tiranga' campaign under 'Azadi Ka Amrit Mahotsav': Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/qoeP149jNb — ANI (@ANI) July 17, 2022

उन्होंने यह भी कहा था कि हर सरकारी और निजी प्रतिष्ठान में भी तिरंगा फहराया जाएगा और ऐसे में तीन दिन में 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में तिरंगा फहरा पाएंगें।



Web Title: Azadi Ka Amrit Mahotsav har ghar tiranga ITBP jawans hoisted tricolor ladakh 12000 feet altitude appeal countrymen