Azad Maidan in Mumbai: आजाद मैदान में तैयारी जारी, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण?, पीएम मोदी समेत कई एनडीए नेता होंगे शामिल, देखें वीडियो

Highlights समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना है। आजाद मैदान में तैयारियां पूरे जोर-शोर से जारी हैं। 5 दिसंबर को सीएम और दो डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र में ‘महायुति’ गठबंधन की सरकार 5 दिसंबर को बनने जा रही है। 5 दिसंबर को होने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के आजाद मैदान में तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। 5 दिसंबर को सीएम और दो डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। नयी सरकार के पांच दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहां आजाद मैदान में तैयारियां पूरे जोर-शोर से जारी हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना है।

#WATCH | Preparations underway at Azad Maidan in Mumbai for Maharashtra Chief Minister's oath-taking ceremony, scheduled to take place on 5th December.



Senior leaders of NDA and several Chief Ministers are likely to participate in the oath-taking ceremony. pic.twitter.com/5suWr7qQmb