Ayushman Card: घर बैठे बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, बस इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

Ayushman Card: भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को एक सरकारी इंश्योरेंस स्कीम के तौर पर शुरू किया था। इसका मकसद कम इनकम वाले लोगों को फ्री इलाज देना था। इसके लिए कार्ड की जरूरत होती है। ये हेल्थ कार्ड आप बिना कही जाए घर पर आसानी से बनवा सकते हैं।

दरअसल, इसका फायदा उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 25 नवंबर, 2025 को आयुष्मान कार्ड कैंपेन शुरू किया था। यह कैंपेन एक महीने तक चलेगा, इसलिए आप इसे घर बैठे आराम से बनवा सकते हैं।

सरकार की तरफ से जारी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन और एक्स-पोस्ट के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) के तहत यह स्पेशल ड्राइव पूरे राज्य के सभी जिलों में चलाई जाएगी। राज्य सरकार का मकसद इस कैंपेन के ज़रिए हर एलिजिबल परिवार के हर सदस्य को आयुष्मान कार्ड देना है। इस कैंपेन के दौरान 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। इस स्पेशल कैंपेन के तहत, एलिजिबल परिवारों के छूटे हुए सदस्यों और 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कार्ड बनाने के लिए कई जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी।

1. फैमिली ID

2. राशन कार्ड

3. बेनिफिशियरी लिस्ट देखने के लिए आशा वर्कर से कॉन्टैक्ट करें

4. आधार कार्ड

5. फोटो

6. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर

आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कई गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज किया जा सकता है। इनमें दिल की बीमारी, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम, लिवर और पेट की बीमारियां, सांस की प्रॉब्लम, और हड्डी और जोड़ों की प्रॉब्लम शामिल हैं।

आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं

1. सबसे पहले, अपने फ़ोन में आयुष्मान ऐप इंस्टॉल करें। यह एक सरकारी ऐप है।

2. फिर, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें।

3. लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, आपको बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद, आपको कैप्चा और मोबाइल नंबर डालना होगा।

5. बेनिफिशियरी के लिए सर्च पेज खुलेगा। यहां, आपको स्कीम के तौर पर PM-JAY चुनना होगा।

6. इसके बाद, आपको अपना राज्य और ज़िला चुनना होगा और ऐप में लॉग इन करने के लिए अपना आधार नंबर डालना होगा।

7. ऐप आपके घर के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड दिखाएगा। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके नाम के आगे आपको “ऑथेंटिकेट” लिखा दिखेगा।

8. ऑथेंटिकेट के आगे सदस्य के नाम पर टैप करें। आपको उनका आधार नंबर डालना होगा और एक OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद, सदस्य की फ़ोटो क्लिक की जाएगी।

9. इसके बाद, आपको सदस्य का मोबाइल नंबर और आपसे उनका रिश्ता डालना होगा। e-KYC पूरा करने के बाद, आपको फ़ॉर्म सबमिट करना होगा।

एक हफ़्ते के अंदर सारी जानकारी वेरिफ़ाई हो जाने के बाद, आप उसी ऐप से उस सदस्य का कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की शुरू की गई एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। इसका मकसद कम इनकम वाले और कमजोर ग्रुप को फ्री या सस्ता इलाज देना है। इस स्कीम के तहत, एलिजिबल परिवारों को हर साल लाखों रुपये तक का हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल। यह स्कीम पोर्टेबिलिटी बेनिफिट भी देती है, जिसका मतलब है कि बेनिफिशियरी अपने होम स्टेट या दूसरे स्टेट में इलाज करवा सकते हैं।

