Atishi-Cabinet ministers: 21 सितंबर को शपथ लेंगी आतिशी?, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन बनेंगे कैबिनेट मंत्री?

Atishi, Cabinet ministers to take oath on Saturday: आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी शनिवार (21 सितंबर 2024) को कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सत्तारूढ़ दल ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मंत्रालय में वित्त, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, बिजली, महिला और बाल विकास आदि को संभाला था। केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं था। नए मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है।

मई में राज कुमार आनंद के इस्तीफे के बाद पिछली कैबिनेट में एक पद खाली था। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं और मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सात मंत्री हो सकते हैं। नए मंत्रिमंडल में दो नए सदस्यों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें से एक दलित समुदाय से होगा। सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू में फैसला किया था कि सिर्फ आतिशी शपथ लेंगी।

लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि उनकी सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया। करोल बाग के विधायक विशेष रवि या कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को शामिल किया जा सकता है।

आप सूत्रों ने दावा किया कि तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे से खाली हुई जगह को भरने के लिए विशेष रवि या कुलदीप कुमार को शामिल किया जा सकता है। आनंद ने इस साल अप्रैल में केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ दी थी।

पार्टी विधायकों - जरनैल सिंह, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती और संजीव झा के नाम भी पार्टी हलकों में आतिशी के मुख्यमंत्री पद पर पदोन्नत होने के कारण खाली हुई जगह को भरने के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में हैं।

