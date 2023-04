अतीक-अशरफ हत्याकांडः पुराने प्रयागराज इलाके में इंटरनेट डाउन, पुलिस-सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती, सीएम योगी का सख्त निर्देश- शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए

Highlights अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश के सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा-144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

प्रयागराज/लखनऊः प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पुलिस द्वारा सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा-144 लागू की गई है। वहीं प्रयागराज के चकिया, राजरूपपुर, रोशनबाग और करेली समेत अन्य इलाकों में रविवार को तड़के से इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। वर्तमान में प्रयागराज के पुराने शहरी इलाके तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण हैं। शांति सुनिश्चित करने के लिए इन इलाकों में पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर का काफिला उस इलाके में गश्त कर रहा है, जहां कल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोली मारी गई थी।

माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी एमएलएन मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर हुई। हत्याकांड के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की उच्‍च स्‍तरीय जांच का आदेश देते हुए तीन सदस्यीय जांच आयोग के गठन के निर्देश दिए हैं। वहीं, घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

