अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लाया गया, अपहरण केस में फैसले को लेकर मंगलवार को कोर्ट में होगी पेशी

प्रयागराज: अहमदाबाद की साबरमती जेल से माफिया से नेता बने अतीक अहमद को लेकर पुलिस के जवान प्रयागराज पहुंच गए हैं। अतीक अहमद को यहां की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। उमेशपाल अपहरण के मामले में फैसले को लेकर अन्य आरोपियों के साथ उसे मंगलवार को प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल में सुरक्षा अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी हत्या के एक मामले में पुलिस द्वारा यहां लाया जा रहा है।

उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम 5: 30 बजे नैनी केंद्रीय जेल लाया गया। सोमवार दोपहर से ही नैनी जेल में पुलिस बल की भारी तैनाती रही और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा रहा। इसके अलावा नैनी जेल के मुख्य द्वार पर पुलिस बलों की तैनाती की गई और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोक दिया गया।

पुलिस के आला अधिकारी सुबह से ही इस पर मंत्रणा कर रहे थे कि नैनी जेल में अतीक अहमद को किस बैरक में रखा जाए। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के मुताबिक 17 साल पुराने अपहरण के एक मामले में आरोपियों को 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाना है। शर्मा के मुताबिक अदालत के आदेश के अनुक्रम में माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है।

प्रयागराज पुलिस और विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की टीम रविवार शाम अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

