मदुरै के कार्यक्रम में अमित शाह ने तमिल न जानने के लिए हाथ जोड़कर मांगी माफ़ी, इसे बताया 'भारत की महानतम भाषाओं में से एक' | VIDEO

Highlights शाह ने अपने भाषण की शुरुआत “भारत की सबसे महान भाषाओं में से एक” न बोल पाने के लिए माफी मांगते हुए की उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, 2026 के चुनावों में सत्तारूढ़ द्रमुक को हराया जाएगा और भाजपा-अन्नाद्रमुक की एनडीए सरकार बनेगी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मदुरै में एक भाषण के दौरान तमिल को भारत की सबसे महान भाषाओं में से एक बताया और इस भाषा में अपना संदेश न दे पाने के लिए माफी मांगी। मदुरै में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने अपने भाषण की शुरुआत “भारत की सबसे महान भाषाओं में से एक” न बोल पाने के लिए माफी मांगते हुए की।

शाह ने कहा, "...मैं तमिलनाडु के पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं क्योंकि मैं उनसे भारत की महानतम भाषाओं में से एक तमिल में बात नहीं कर सकता..." उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को यह भी भरोसा दिलाया कि 2026 के चुनावों में सत्तारूढ़ द्रमुक को हराया जाएगा और भाजपा-अन्नाद्रमुक की एनडीए सरकार बनेगी।

उन्होंने कहा, "2026 में यहां भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन की एनडीए सरकार बनेगी। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु पर रहते हैं। एमके स्टालिन कहते हैं कि अमित शाह द्रमुक को नहीं हरा सकते। वह सही कह रहे हैं। मैं नहीं, बल्कि तमिलनाडु की जनता आपको हराएगी।"

#WATCH | Madurai, Tamil Nadu | Union Home Minister Amit Shah says, "...I apologise to the party workers of Tamil Nadu as I cannot talk to them in one of the greatest languages of India, Tamil..." pic.twitter.com/qUgd2a4S5s