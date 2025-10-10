माकपा ने विभूतिपुर विधायक अजय कुमार और मांझी विधायक सत्येंद्र यादव को नामांकन की दी अनुमति, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान

Assembly elections: पिछली बार विधानसभा चुनाव में भाकपा-माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 2 सीटें जीत ली थीं।

Highlightsबाकी 9 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा एक-दो दिनों में की जाएगी।महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर असहमति चरम पर है।भाकपा-माले ने आरजेडी द्वारा प्रस्तावित 19 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है।

पटनाः विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज़ हो गई है। सीट शेयरिंग की बातचीत जिस धीमी रफ्तार से चल रही है, उससे सहयोगी दलों बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अब अपने स्तर पर रणनीतिक फैसला लेते हुए दो मौजूदा विधायकों को नामांकन की मंजूरी दे दी है। पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य मनोज चंद्रवंशी ने जानकारी दी कि माकपा ने विभूतिपुर से वर्तमान विधायक अजय कुमार और मांझी से विधायक सत्येंद्र यादव को इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, बाकी 9 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा एक-दो दिनों में की जाएगी।

माकपा की यह पहल ऐसे वक्त में सामने आई है जब महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर असहमति चरम पर है। उधर, महागठबंधन की एक और सहयोगी पार्टी भाकपा-माले ने आरजेडी द्वारा प्रस्तावित 19 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है। पार्टी ने अपनी नई सूची भेजते हुए 30 सीटों की मांग की है और साफ कहा है कि यह मांग बिना किसी समझौते के मानी जानी चाहिए।

बता दें कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में भाकपा-माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 2 सीटें जीत ली थीं।

