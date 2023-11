Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग, बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

Highlights मध्य प्रदेश में आज 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर चुनाव दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी

Assembly Elections 2023: विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी से सत्ता खुद के हाथों में लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

वहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अग्निपरीक्षा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, भाजपा ने किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया है और चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भारी भरोसा किया है।

दोनों की राज्यों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव में 22 जिलों के 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। विधानसभाओं के लिए मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक वोटिंग होगी।

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच सत्ता की मुख्य लड़ाई के साथ कुल 2,533 उम्मीदवार मैदान में हैं। शुक्रवार को 5,60,60,925 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

Madhya Pradesh, Chhattisgarh to go for assembly polls today as BJP, Congress contend for power in high-stakes battle



Read @ANI Story | https://t.co/xniWI59OZq#MadhyaPradeshElection2023#ChhattisgarhElections2023#BJP#Congresspic.twitter.com/7K7JSgkb6d