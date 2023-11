Assembly Elections 2023: मिजोरम में 40 तो छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में आज मतदान, नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा कड़ी

Highlights छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज चुनाव मिजोरम में 40 सीटों में आज मतदान बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक जीत का दावा कर रही हैं

Assembly Elections 2023: पांच राज्यों में चुनावी तैयारी के बीच आज मिजोरम और छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहे हैं। करीब एक महीने के चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा चुकी पार्टियों की किस्मत आज मतदान बक्सों में बस हो जाएगी।

जहां 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में से 20 सीटों के लिए मतदान पहले चरण में होगा, वहीं 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित सीट नारायणपुर में भी आज वोटिंग है।

वहीं, मिजोरम में 8.57 लाख से अधिक मतदाता राज्य में 174 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रीय मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) जो वर्तमान में राज्य का नेतृत्व कर रहा है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में लड़ाई मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है।

मिजोरम में कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 223 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।

गौरतलब है कि मिजोरम चुनाव में एक अन्य प्रमुख उम्मीदवार राज्य कांग्रेस प्रमुख लालसावता हैं जो आइजोल पश्चिम-III से चुनाव लड़ेंगे। वह जेडपीएम उम्मीदवार वीएल जैथनजामा और एमएनएफ उम्मीदवार के सावमवेला के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।

लालसावता जो 2018 तक मिजोरम के वित्त मंत्री रहे हैं ने 2008 और 2013 में आइजोल पूर्व-द्वितीय से राज्य चुनाव जीता। हालांकि, वह 2018 में एमएनएफ के रॉबर्ट रोमाविया रोयटे से सीट हार गए। जहां एमएनएफ ने 41.4 प्रतिशत वोटों के साथ सीट जीती, वहीं लालसावता केवल 26.9 प्रतिशत वोटों तक ही सीमित रह गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मिजोरम के अनुसार, 4,13,064 पुरुष और 4,39,028 महिला मतदाताओं सहित 8,52,088 मतदाता 1276 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

#WATCH | Chhattisgarh: Preparations, mock poll underway as voting for the first phase of #ChhattisgarhElections2023 will begin at 7 am today in Jagdalpur Assembly Constituency of Bastar district. pic.twitter.com/von3Pvi1qu