Assembly Elections 2023: पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के वोटरों की खास अपील, पहली बार के मतदाता युवाओं को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन युवाओं को शुभकामनाएं दी जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। पीएम मोदी सभी मतदाताओं से अधिक से अधिक वोटिंग करने की अपील की है।

उन्होंने मतदाताओं से 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा की 70 सीटों के लिए दूसरे चरण के मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आने का आग्रह किया।

पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, "आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए दूसरे और आखिरी दौर का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका प्रत्येक वोट हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।"

PM Modi extends greetings to first-time voters in MP, urges record turnout for Chhattisgarh second phase



