Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: ‘इंडिया’ गठबंधन 13 में से 10 सीट पर आगे और एक पर जीत, एक-एक सीट पर भाजपा और निर्दलीय को बढ़त

Highlights Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: अधिकारियों ने यह जानकारी दी। Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: भगत को 55,246 वोट मिले। Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: अंगुराल को 17,921 वोट मिले।

Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के उम्मीदवार शनिवार को विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में 13 सीट में से 10 पर बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शनिवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल को 37,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भगत को 55,246 वोट मिले जबकि अंगुराल को 17,921 वोट मिले।

Bye Election to Assembly Constituencies: Out of 13 Assembly seats, Congress is leading on 5 seats, TMC is leading on 4 seats, BJP, DMK, AAP and JDU are leading on one seat each.



Congress leading on Dehra, Nalagarh seats of Himachal Pradesh. Congress is also leading on Badrinath… pic.twitter.com/fexIPrmZux — ANI (@ANI) July 13, 2024

कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर तीसरे स्थान पर रहीं और उन्हें 16,757 वोट मिले। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) उम्मीदवार सुरजीत कौर को 1,242 वोट मिले जबकि बसपा उम्मीदवार बिंदर कुमार को 734 मत मिले। आप विधायक के तौर पर अंगुराल के इस्तीफे के कारण यह सीट रिक्त हुई थी। वह मार्च में भाजपा में शामिल हो गए थे।

#WATCH | On AAP leading on Jalandhar West Assembly seat, Punjab Minister and AAP leader, Harbhajan Singh ETO says, "I would like to thank the people of Jalandhar West who have shown their faith in Aam Aadmi Party, have shown their trust in the policies of Aam Aadmi Party..." https://t.co/56ebnR98wQpic.twitter.com/rH8zVHmFHB — ANI (@ANI) July 13, 2024

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार, जबकि बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ था।

#WATCH | On AAP leading on Jalandhar West Assembly constituency results, party leader Saurabh Bharadwaj says, "... A candidate who left AAP and joined BJP to contest from the constituency, is now in the third position and AAP candidate is leading. People have faith in the AAP… pic.twitter.com/l8A3aRUNkb — ANI (@ANI) July 13, 2024

पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदाह और मानिकतला विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार क्रमश: कृष्णा कल्याणी, मुकुट नामी अधिकारी, मधुपर्णा ताहकुर और सुप्ति पांडे आगे हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, रायगंज में भाजपा दूसरे स्थान पर है और 21,393 मतों से पीछे है।

राणाघाट दक्षिण में पार्टी 2,139 मतों, बगदाह में 8,278 मतों तथा मानिकतला में 3,041 मतों से पीछे है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा जबकि हरदीप सिंह बावा नालागढ़ सीट पर आगे हैं जबकि भाजपा के आशीष शर्मा हमीरपुर में बढ़त बनाए हुए हैं।

देहरा में कमलेश ठाकुर भाजपा के होशियार सिंह से 6,115 मतों से आगे हैं, हमीरपुर में कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा भाजपा के आशीष शर्मा से 67 मतों से पीछे हैं तथा नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा भाजपा के के. एल ठाकुर से 3,078 मतों से आगे हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपब्ल्ध रुझानों के अनुसार, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला और काजी निजामुद्दीन दोनों आगे हैं। बद्रीनाथ में भाजपा के राजेंद्र भंडारी 1,161 मतों से पीछे हैं, जबकि मंगलौर में बसपा के उबैद-उर रहमान दूसरे स्थान पर और भाजपा के करतार सिंह भड़ाना तीसरे स्थान पर हैं।

मध्य प्रदेश की अमरवाड़ सीट पर कांग्रेस के धीरन शाह इनवती भाजपा के कमलेश प्रताप शाही से 4,048 मतों से आगे हैं, जबकि बिहार की रूपौली सीट पर जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह से 5,038 मतों से आगे हैं। तमिलनाडु में विक्रवांडी विधानसभा सीट पर द्रमुक के अन्नियुर शिवा पीएमके के अंबुमणि सी. से 10,734 मतों से आगे हैं।

Web Title: Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE 'India' alliance ahead 10 out of 13 seats won one BJP and independents head on one seat each