बहुविवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में असम सरकार, हिमंत बिस्वा सरमा ने बनाई विशेषज्ञ समिति

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह एक राज्य अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह हम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के माध्यम से नहीं बल्कि राज्य द्वारा कानून बनाकर किया जाएगा। असम सरकार ने इस विषय पर विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि राज्य सरकार के पास बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं।

हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की भी जांच करेगी। उन्होंने बताया कि समिति एक सुविचारित निर्णय पर पहुंचने के लिए कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी।

